Почти 150 исследователей из более чем 30 стран призвали объявить изменение климата глобальной чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения. Призыв прозвучал на фоне роста смертности от жары, засух и отсутствия продовольственной безопасности в мире, сообщает Deutsche Welle.

Смертность от жары и засухи

Согласно ежегодному докладу Lancet Countdown on Health and Climate Change, в 2023 году изменение климата стало причиной более полумиллиона смертей, связанных с жарой, а с 2016 года — почти 3 млн. В 2016–2023 годах на изменение климата приходилось 68% смертей, связанных с жарой, по сравнению с 55% в предыдущее десятилетие.

Спутниковые данные свидетельствуют, что с 2003 года 43% суши планеты постепенно высыхает, а 37% становится более влажной. Такие изменения угрожают урожаям, запасам продовольствия, доступу к безопасной питьевой воде и санитарии. Жара и засухи в 2024 году дополнительно привели почти 128 млн человек к отсутствию продовольственной безопасности по сравнению со средним показателем за 1981–2010 годы.

В докладе также отмечается, что жара обошлась миру примерно в 1,07 трлн долларов США потерянного потенциального дохода в прошлом году. В 2025 году из-за экстремальной жары было потеряно 573 млрд потенциальных рабочих часов, больше всего — среди работников сельского хозяйства. Уязвимые экономики Африки и Юго-Восточной Азии потеряли до 5% ВВП, тогда как в более развитых экономиках этот показатель составил 0,5%.

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Новый механизм реагирования

Авторы инициативы предлагают создать новый инструмент ВОЗ, который будет помогать государствам обмениваться информацией, координировать действия, отслеживать угрозы и распределять финансирование. Механизм должны создать ООН и государства-члены.

По мнению исследователей, действующий механизм чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения, который применяли во время пандемии COVID-19 и вспышек mpox, преимущественно рассчитан на краткосрочные кризисы. В то же время изменение климата требует долгосрочного скоординированного ответа в различных секторах.

Сейчас 56 стран имеют национальные планы адаптации систем здравоохранения к волнам жары и вспышкам заболеваний, тогда как в 2015 году таких стран было 14. Однако ископаемое топливо по-прежнему обеспечивает более 80% мирового энергоснабжения, а связанные с энергетикой выбросы в 2024 году достигли рекордного уровня.

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