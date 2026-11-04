Исследователи Института трансляционной геномики TGen, входящего в City of Hope, применили платформу искусственного интеллекта AlphaFold3 для прогнозирования того, распознает ли рецептор Т-клетки конкретный антиген только по генетической последовательности. Как сообщает News-Medical, результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Три молекулы иммунного распознавания

В центре исследования находился комплекс из трех компонентов: молекулы главного комплекса гистосовместимости MHC, пептида и рецептора Т-клетки, или TCR. MHC связывает фрагмент вируса, бактерии или опухолевой клетки и представляет его Т-клетке. Если TCR соответствующим образом взаимодействует с комплексом MHC и пептида, Т-клетка может распознать угрозу и запустить иммунный ответ.

Уникальная структура рецепторов Т-клеток позволяет иммунной системе различать миллиарды потенциальных антигенов. В то же время для многих рецепторов и антигенов исследователям доступны только генетические последовательности, а не экспериментально определенные трехмерные структуры. Поэтому прогнозирование специфичности TCR для произвольного антигена оставалось сложной задачей.

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Проверка на комплексах туберкулеза

Сначала команда протестировала AlphaFold3 на комплексах MHC:пептид:TCR, структура которых уже была установлена экспериментально. После этого исследователи проанализировали более широкую группу иммунных комплексов, чтобы выявить структурные признаки, связанные с распознаванием или нераспознаванием антигенов Т-клетками.

Отдельно модель проверили на генетических последовательностях ранее не охарактеризованных иммунных комплексов, в частности на восьми парах MHC класса II и антигенов бактерии, вызывающей туберкулез. По данным исследователей, AlphaFold3 смог смоделировать эти комплексы с точностью, достаточной для прогнозирования распознавания антигенов рецепторами Т-клеток.

Авторы отмечают, что при дальнейшей валидации этот подход может ускорить поиск иммунных мишеней для исследований инфекционных заболеваний, иммунотерапии рака и разработки вакцин. Параллельно группы TGen работают над прогнозированием силы связывания пептидов с молекулами MHC класса II, сочетая структурное моделирование AlphaFold3 с графовыми нейронными сетями.

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