Международное исследование с участием 1015 взрослых из 12 стран выявило связь между более индустриализированным образом жизни, меньшим разнообразием кишечных бактерий и более высокими показателями кишечного стресса и активности слизистого иммунитета. О результатах работы, опубликованной в журнале Cell, сообщает News-Medical.

Ученые проанализировали данные жителей 35 населенных пунктов — от малонаселенных сельских общин до густонаселенных городов. Участники сообщили, что у них не было хронических заболеваний или инфекций. Исследователи изучали состав кишечного микробиома, питание, образ жизни, генетические данные и физиологические показатели.

Меньше разнообразия и устойчивости

Более высокий уровень индустриализации был связан со снижением бактериального разнообразия в кишечнике в разных странах. Микробные сообщества участников из более индустриализированных сред также были более похожи друг на друга. Компьютерное моделирование указало на более низкую устойчивость таких микробных сетей к смоделированным нарушениям.

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Образ жизни и питание в целом объясняли большую долю различий в составе кишечных бактерий, чем генетика человека. В то же время авторы отметили, что влияние этих факторов частично пересекается, поэтому полностью отделить их невозможно. В микробиомах индустриализированных групп также снижалась функциональная избыточность — способность разных видов бактерий выполнять одни и те же метаболические задачи, в частности расщеплять сложные углеводы.

Маркеры иммунного ответа

Средний уровень секреторного иммуноглобулина A в образцах кала участников из индустриализированных групп был более чем вдвое выше, чем у менее индустриализированных. Уровень хромогранина A — маркера нейроэндокринного кишечного стресса — превышал показатели другой группы более чем в восемь раз. В то же время маркер кишечного воспаления кальпротектин не продемонстрировал одинаковой связи с индустриализацией для всей выборки.

Исследователи отдельно проверили индекс здоровья кишечной микробиоты, созданный на данных индустриализированных популяций. В шести странах с менее индустриализированными сообществами его медианный показатель был равен нулю, поскольку маркеры, использованные для индекса, часто были редкими или отсутствовали. Эти результаты не означают наличия заболеваний у участников, но указывают на ограниченную применимость такого индекса для разных популяций.

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