Доступность программ кардиологической реабилитации в мире не выросла за последнее десятилетие, несмотря на увеличение числа людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом говорится в исследовании ученых Йоркского университета, сообщает News-Medical.

Авторы отмечают, что после пандемии сократилось даже число гибридных и альтернативных программ кардиореабилитации, которые дешевле организовать. Такие программы сочетают занятия в клинике и дома и могут предусматривать физические упражнения, обучение здоровому образу жизни и консультирование по преодолению стресса.

Почти 7 тысяч программ в 90 странах

Исследователи выявили около 7 тысяч программ кардиореабилитации в 90 странах. В то же время лишь 286 из 1233 программ гибридного или альтернативного формата в 40 странах сообщили, что их предоставление возмещается государством или страховыми компаниями.

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В целом гибридные и альтернативные форматы составляли примерно треть всех программ, а возмещение получала лишь около четверти из них. Кардиореабилитация часто начинается во время пребывания пациента в больнице, продолжается амбулаторно и может переходить в долгосрочную программу вторичной профилактики в сообществе.

Барьеры для пациентов

Одними из основных препятствий исследователи назвали нехватку финансирования и персонала, из-за чего расходы нередко ложатся на пациентов. Дополнительными барьерами являются удаленность реабилитационных центров, транспортная доступность в сельской местности, а также необходимость совмещать лечение с работой и семейными обязанностями.

В Канаде в 2023 году зафиксировали 72 849 случаев ишемической болезни сердца и 380 программ реабилитации, в США — 1 144 557 случаев и 2687 программ. В Афганистане при 34 207 случаях не выявили ни одной программы, как и в Эфиопии, где зарегистрировали 28 903 случая. Результаты опубликовали в журнале PLOS One.

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