В Великобритании пациенты с метастазами колоректального рака в печени, получавшие высокие дозы эйкозапентаеновой кислоты (EPA) до и после операции, имели более высокую общую выживаемость по сравнению с группой плацебо в исследовании третьей фазы EMT2. Данные представили на конгрессе Европейского общества медицинской онкологии ESMO 2026, сообщает News-Medical.

Результаты исследования

В рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании приняли участие 418 пациентов, которым планировали резекцию печени с лечебной целью. Их набрали в 13 британских центрах гепатобилиарной хирургии. Участники получали либо 4 г EPA в сутки в форме рецептурного препарата высокой чистоты — этилового эфира икозапента, либо плацебо на основе минерального масла.

Лечение начинали как минимум за день до операции и планировали продолжать от двух до четырех лет, в том числе после прогрессирования заболевания. Другие виды противоопухолевого лечения в обеих группах в целом были сопоставимы: адъювантную химиотерапию получили по 20% пациентов.

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Расчетная пятилетняя общая выживаемость составила 62,0% в группе EPA и 45,1% в группе плацебо. Риск смерти в группе EPA был на 32% ниже: отношение рисков составило 0,68, 95-процентный доверительный интервал — 0,48–0,96, p=0,03. Медиана общей выживаемости в группе EPA на момент анализа не была достигнута, тогда как в группе плацебо она составила 59 месяцев.

Выживаемость без прогрессирования

В то же время медиана выживаемости без прогрессирования была схожей: 13,5 месяца в группе EPA против 12,9 месяца в группе плацебо. Отношение рисков составило 0,89, а различие не было статистически значимым. Исследователи также сообщили, что EPA хорошо переносился: по сравнению с плацебо не зафиксировали избытка нежелательных явлений, кровотечений или фибрилляции предсердий, а также негативного влияния на качество жизни.

Профессор Марк Халл из Лидского института медицинских исследований Университета Лидса предположил, что возможный эффект может быть связан с влиянием EPA на реакцию организма на рак, в частности на кахексию. Независимый эксперт, доктор Кьяра Кремолини из Пизанского университета, не участвовавшая в исследовании, подчеркнула, что расхождение между показателями общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования требует осторожного толкования. По ее словам, перед внедрением такого подхода в повседневную практику, вероятно, потребуются подтверждающие результаты.

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