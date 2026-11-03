Исследование нового показателя качества Medicare ExRad выявило существенную разницу в дозах облучения, применяемых разными медицинскими учреждениями при одинаковых исследованиях компьютерной томографии. Как сообщает News-Medical, почти каждое третье из сканирований, проанализированных в рамках работы, превысило установленный для соответствующего типа обследования порог дозы.

Данные 254 медучреждений

Работа «Early Implementation Performance of the CMS Electronic Clinical Quality Measure for Excessive Radiation Dose or Inadequate Image Quality in Diagnostic Computed Tomography: An Evaluation of 254 Facilities» была опубликована Journal of the American College of Radiology 3 ноября. Она охватила 254 больницы и практики диагностической визуализации, а также 783 634 КТ-сканирования взрослых пациентов, выполненных в течение 16 месяцев.

Показатель ExRad оценивает, применили ли во время КТ больше излучения, чем необходимо с учетом показаний пациента, или изображения оказались слишком зашумленными для интерпретации. Согласно результатам анализа, 30,7% сканирований превысили порог дозы для своего типа обследования. В то же время лишь 0,06% исследований не соответствовали требованиям к качеству изображения.

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Различия между типами КТ

Доля сканирований, превысивших порог дозы, в отдельных учреждениях колебалась от менее 1% до более 90%. Большинство учреждений показывали хорошие результаты для одних видов КТ, но значительно худшие — для других: типичный разрыв между лучшей и худшей категориями обследований в пределах одного учреждения составлял 74 процентных пункта.

На три распространенных типа исследований — стандартную КТ брюшной полости и таза, грудной клетки и головы — приходилось 72% всех сканирований, вышедших за пределы порогов. Автор исследования, профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско Ребекка Смит-Биндман, отметила, что разницу в дозах можно изменить, а отдельные учреждения уже достигают почти нулевых показателей в категориях, где в других доля превышает 90%.

По ее словам, современное оборудование уже позволяет снижать дозы, а ключевыми являются измерения и обратная связь по конкретным протоколам. КТ является важным методом диагностики, однако обследования с дозой выше рекомендованного порога могут быть связаны с небольшим пожизненным риском рака, обусловленного облучением.

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