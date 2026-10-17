Исследование раннего эмбрионального развития лабораторных мышей выявило две отдельные популяции клеток, из которых формируются разные части нервной системы, включая мозг. Это ставит под сомнение представление о том, что мозг развивается из единого клеточного источника, сообщает Live Science.

Два пути развития

Авторы работы, опубликованной в сентябре в журнале Nature Neuroscience, изучали гаструляцию — ранний этап развития эмбриона, когда клетки организуются в структуры будущих органов. Исследователи определили две группы незрелых клеток, которые впоследствии образуют ткани нервной системы.

Одна популяция экспрессировала ген Otx2, связанный с ранним развитием переднего мозга и части среднего мозга. Вторая экспрессировала ген Gbx2, участвующий в развитии заднего мозга и остальной части среднего мозга. По данным исследователей, эти популяции оставались разделенными во время формирования нервной ткани, а не перекрывались.

Команда также проанализировала хроматин — структуру, которая упаковывает ДНК в ядре клетки и регулирует доступность генов. У двух групп клеток выявили разные конфигурации хроматина, что, по мнению авторов, дополнительно поддерживает вывод об отдельных траекториях развития.

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Нейроны для исследования болезней

Использовав полученные данные, ученые направили человеческие стволовые клетки к образованию функциональных двигательных нейронов заднего мозга. Эти клетки вырабатывали белки, характерные для участков, контролирующих мышцы лица и мышцы, задействованные в глотании.

Авторы считают, что результаты могут объяснить прежние трудности с выращиванием в лаборатории нейронов заднего мозга. Такие клетки могут помочь исследовать заболевания, при которых двигательные нейроны постепенно разрушаются, в частности спинальную мышечную атрофию и боковой амиотрофический склероз.

Эволюционный контекст

Исследователи также проанализировали ранее опубликованные данные о макаках, данио-рерио и курах и выявили у них две клеточные популяции с экспрессией тех же ключевых генов. Подобные группы клеток обнаружили и у желудевых червей — морских беспозвоночных, эволюционная линия которых отделилась от позвоночных около 550 миллионов лет назад. Авторы предполагают, что это может свидетельствовать о древней модульной организации мозга позвоночных.

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