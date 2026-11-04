В Австралии исследователи не обнаружили измеримого изменения уровня одиночества после выхода людей на пенсию. Как сообщает News-Medical, ученые под руководством Университета Монаша отслеживали данные 7 434 австралийцев в возрасте от 55 до 75 лет на протяжении почти двух десятилетий.

Наблюдения до и после выхода на пенсию

Для исследования использовали данные опроса Household, Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA). Участников оценивали в течение трех лет до выхода на пенсию и трех лет после него. Ведущий автор Йоханнес Кунц из Центра экономики здравоохранения Университета Монаша заявил, что анализ не подтвердил предположение об изоляции после прекращения работы из-за потери коллег, привычного распорядка или профессиональной идентичности.

Результаты были схожими среди людей с разными доходами, уровнем благополучия и профессиональным опытом. По словам Кунца, выход на пенсию не был связан с более высокой вероятностью одиночества среди людей без партнера, участников с худшим состоянием здоровья, более низкими доходами или тех, кто оставлял рабочие профессии. Подобные результаты получили независимо от того, были ли у участников внуки, занимались ли они волонтерством или состояли в клубах.

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Одиночество в старшем возрасте

В то же время 17,5% опрошенных сообщили о высоком уровне одиночества, отметив, что часто чувствуют себя очень одинокими. Исследователи подчеркнули, что эта проблема требует внимания независимо от перехода на пенсию.

По выводу авторов, одиночество имеет тенденцию постепенно расти со второй половины 60-х лет жизни. Поэтому программы поддержки социальных связей, по их мнению, следует направлять на более поздний возраст в целом, а не только на момент завершения трудовой деятельности. Исследование опубликовали в журнале Scientific Reports.

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