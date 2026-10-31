Исследователи Медицинской школы Университета Мэриленда не выявили значимой связи между дозировкой препаратов для лечения расстройства, связанного с употреблением опиоидов, во время беременности и тяжестью неонатального синдрома отмены опиоидов у детей. Как сообщает News-Medical, результаты не поддерживают снижение дозы метадона или бупренорфина как способ предотвращения тяжелого синдрома отмены у новорожденных.

Данные 92 беременностей

В исследовании проанализировали данные 92 беременностей. Участницы не менее 30 дней до родов получали метадон или бупренорфин — препараты, применяемые для лечения расстройства, связанного с употреблением опиоидов. После рождения ребенка ученые измерили в тканях пуповины концентрации этих лекарств и их метаболитов.

Ткани пуповины позволяют оценить воздействие препаратов на плод в течение последнего триместра беременности. Авторы не выявили статистически значимой разницы в концентрациях лекарств в пуповине между новорожденными с тяжелым синдромом отмены и детьми с менее тяжелыми симптомами.

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Тяжелые симптомы были примерно у 44% детей

Тяжелый синдром отмены, который может сопровождаться судорогами, рвотой, лихорадкой или гипотермией, зафиксировали примерно у 44% новорожденных, включенных в исследование. Такие случаи чаще встречались среди детей, подвергшихся воздействию метадона, чем бупренорфина. В то же время связи между дозой препарата, которую получала мать, и тяжестью симптомов у ребенка исследователи не установили.

Ученые отмечают, что неонатальный синдром отмены опиоидов является сложным состоянием. На его тяжесть могут влиять фармакологические различия препаратов, процессы в плаценте, развитие плода и индивидуальная реакция новорожденного. По выводу авторов, дозы лекарств следует подбирать для эффективного лечения матери, а не снижать с целью предотвращения синдрома отмены у ребенка.

Исследовательское письмо было опубликовано 29 октября в журнале JAMA Network Open. Авторы указали на ограничения работы, в частности небольшой размер выборки и ограниченное расовое и этническое разнообразие ее участниц.

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