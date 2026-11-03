Ученые Oregon Health & Science University в США выявили связь между приемом добавок витамина C во время беременности и менее выраженными негативными эмоциями у младенцев в возрасте около шести месяцев. О результатах проспективного когортного исследования, опубликованного в журнале Developmental Psychology, сообщает News-Medical.

Данные более 300 участниц

Исследователи проанализировали данные более 300 беременных женщин. Их психическое состояние оценивали с помощью стандартизированных шкал депрессии, тревожности и стресса. Диетологи также неоднократно беседовали с участницами, чтобы собрать данные о питании и общем потреблении витамина C из продуктов и добавок.

Когда детям исполнилось примерно шесть месяцев, опекуны заполнили анкеты о поведенческих характеристиках и темпераменте в домашней среде. Согласно результатам анализа, более высокий уровень стресса во время беременности был связан с более низким потреблением витамина C. В этих случаях у младенцев чаще фиксировали негативные эмоции, в частности беспокойство и дистресс.

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Добавки требуют дальнейшего изучения

В статистическом анализе прием добавок витамина C во время беременности был значимым посредником связи между пренатальным дистрессом и негативными эмоциями младенцев. Старший автор работы, профессор психиатрии и поведенческой нейронауки OHSU Элинор Салливан, отметила, что питание может быть фактором, который возможно изменить при наличии надлежащих ресурсов и поддержки.

Ведущий автор исследования, ассистент-профессор психиатрии OHSU Элизабет Вуд, сообщила, что беременность повышает потребность в витамине C, а около 25% беременных женщин в США потребляют его меньше, чем необходимо. Команда планирует и далее наблюдать за детьми, чтобы оценить возможное долгосрочное влияние пищевых вмешательств во время беременности.

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