Учёные исследовали, как мозг обрабатывает эмоциональные сигналы мимики и голоса. Работу, опубликованную в Journal of Neuroscience, провели Оливье Коллиньон из Католического университета Лёвена, Стефания Маттиони, которая сейчас работает в Гентском университете, и их коллеги, сообщает News-Medical.

Эмоции за пределами одного чувства

Когда участники отдельно воспринимали лица или голоса, эмоциональные выражения вызывали активность в широком спектре областей мозга, связанных с обработкой лиц и голосов. В то же время эти зоны не ограничивались только «своим» типом информации: несколько областей, избирательных к лицам, содержали сведения об эмоциях, услышанных в голосах. Напротив, области, связанные с голосами, содержали информацию об эмоциях, увиденных на лицах.

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Схожее кодирование сигналов

В некоторых областях мозга одна и та же эмоция представлялась схожим образом независимо от того, видел ли человек её на лице или слышал в голосе. Когда участники воспринимали лица и голоса одновременно, их сочетание меняло обработку и оценку эмоций по сравнению с отдельным восприятием этих сигналов.

Направление для дальнейших исследований

Авторы считают, что системы мозга для обработки лиц и голосов взаимодействуют и в отдельных зонах схожим образом представляют эмоциональное содержание. Это может помогать человеку быстрее понимать эмоциональное состояние собеседника, сочетая мимику с тоном голоса. Результаты также могут стать основой для будущих исследований механизмов, которые могут быть нарушены у людей, которым трудно интегрировать социальные сигналы.

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