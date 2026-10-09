Исследование показало, что рак у двух идентичных близнецов не возник независимо: опухоль началась у одного ребенка и передалась другому еще до рождения. О результатах работы, опубликованной в Nature Communications, сообщает ScienceAlert.

На 33-й неделе беременности МРТ плода выявила образование на лице у одной из сестер. Через неделю девочки родились преждевременно, а опухоли обнаружили у обоих детей. Опухоли классифицировали как недифференцированные саркомы. Все исследованные образцы опухолей имели одинаковое слияние генов MN1 и ZNF341.

Генетические следы клеток

Ученые секвенировали 10 образцов опухолей, 12 образцов нормальных тканей близнецов, 11 образцов плаценты и еще 12 образцов плацентарных тканей, обогащенных клетками, участвующими в формировании плаценты. Хотя идентичные близнецы происходят из одной оплодотворенной яйцеклетки, в процессе развития в их клетках возникают изменения ДНК. Такие изменения помогают проследить происхождение клеток и отличить клеточные линии одной сестры от другой.

Анализ показал, что рак возник у близнеца А, у которой была опухоль на лице. Раковые клетки распространились по ее организму, а затем попали к близнецу Б. В опухолях второй сестры обнаружили генетические маркеры, принадлежавшие клеткам первой.

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Вероятный путь передачи

Исследователи считают, что клетки, вероятнее всего, распространились через общую плаценту. При этом генетический анализ напрямую не показывает ни перемещение клеток, ни точный маршрут. Согласно оценке, основанной на предположении о постоянном темпе накопления мутаций, опухоль могла возникнуть в конце первого триместра, а передача клеток — произойти в конце второго триместра.

В образце селезенки близнеца А также обнаружили признаки движения нормальных клеток в противоположном направлении: примерно 75% исследованных клеток могли происходить от ее сестры. Это согласуется со смешиванием клеток крови между близнецами. Обе девочки, Амелия и Амая, умерли вскоре после рождения; семья дала согласие на посмертное исследование.

Авторы отмечают, что речь идет об одном случае. Он не определяет частоту таких передач и не означает, что рак у одного близнеца обязательно передается другому. Исследователи рассматривают это как редкое событие.

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