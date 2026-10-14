В Швейцарии исследователи Базельского университета установили, что окислительный потенциал частиц из выхлопа небольшого авиационного реактивного двигателя существенно возрастал в процессе атмосферного старения. Этот показатель характеризует способность частиц вызывать окислительный стресс, который связывают с воспалением и рисками для дыхательной и сердечно-сосудистой систем, сообщает News-Medical.

Имитация атмосферных процессов

Команда под руководством профессора Маркуса Кальберера изучала, как со временем меняется окислительный потенциал мелкодисперсных частиц из выбросов авиационного двигателя и судового дизельного двигателя. С помощью фотохимического реактора ученые моделировали процессы, которым такие частицы подвергаются в атмосфере в течение от одного до 12 дней.

Для сравнения свежих выбросов и частиц после атмосферного старения применили прибор Online Oxidative Potential Ascorbic Acid Instrument, разработанный в Базельском университете. С его помощью оценивали окислительные свойства выбросов.

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Различие между двумя типами выбросов

По результатам эксперимента связанные со здоровьем свойства выбросов судового двигателя с течением времени оставались преимущественно стабильными. Напротив, окислительный потенциал частиц авиационных выбросов существенно возрастал.

Исследователи связали это с изменением химического состава частиц во время длительной реакции с компонентами воздуха под воздействием солнечного света. Авторы подчеркнули, что оценивать следует не только свежие выхлопные выбросы, поскольку атмосферные процессы могут изменять их окислительные свойства и потенциальное влияние на здоровье. Исследование опубликовано в журнале Environmental Science: Atmospheres.

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