Исследователи Cleveland Clinic в работе, опубликованной в журнале Cancer Cell, сообщили, что у людей с глиобластомой тромбоциты более активны. По данным News-Medical, чрезмерно активные тромбоциты — клетки, участвующие в свертывании крови, — могут замедлять работу Т-клеток, способных уничтожать раковые клетки. По мнению авторов, это может способствовать росту опухоли и прогрессированию заболевания.

Роль рецептора PAR4

Команда лаборатории Джастина Латии изучала, в частности, половые различия при глиобластоме. Работу возглавил постдокторант Энтони Слоун. Ученые сосредоточились на микроокружении опухоли, в которое входят тромбоциты и другие клетки.

Исследователи связали гиперактивность тромбоцитов с рецептором PAR4. При активном PAR4 тромбоциты подавляли определенный тип Т-клеток, которые обычно атакуют раковые клетки. В доклинических моделях блокирование этого рецептора снимало такое подавление, однако этот эффект наблюдался только у самок.

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Возможная связь с гормонами

По словам Слоуна, повышенную реактивность тромбоцитов зафиксировали как в мужских, так и в женских доклинических моделях, однако улучшение выживаемости после воздействия на активацию тромбоцитов обнаружили только у самок. Исследователи предполагают, что это может быть связано с гормонами, в частности с эстрогеном.

Авторы считают, что PAR4 может быть важен для понимания биологии глиобластомы и механизмов свертывания крови. Люди с глиобластомой, а также с раком легких, почек и желудочно-кишечного тракта имеют повышенный риск тромбоэмболии легочной артерии и тромбоза глубоких вен. В Cleveland Clinic отметили, что такие тромботические события являются второй ведущей причиной смерти пациентов с онкологическими заболеваниями.

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