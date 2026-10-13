Наблюдательное исследование страховых данных в США выявило связь между воздействием моноклональных антител, нацеленных на пептид CGRP, и примерно на 40% более высокой вероятностью выкидыша в первые 20 недель беременности. Исследование не доказывает, что именно эти препараты вызывают выкидыш.

Какие данные проанализировали

Как сообщает ScienceAlert, команда эпидемиолога Аник Берар из канадского Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine проанализировала первые 20 недель 7579 беременностей. Данные предоставили частные медицинские страховщики США за 2018–2021 годы.

В выборку вошли женщины с диагнозом мигрени или те, кому в течение шести месяцев перед последней менструацией назначали триптаны либо препараты спорыньи. Некоторым из них назначали антитела к CGRP — эренумаб, фреманезумаб, галканезумаб или эптинезумаб — во время беременности или за шесть месяцев до нее. Исследователи также оценили воздействие пропранолола, используя расчетное количество дней воздействия терапии.

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Согласно результатам, воздействие антител против CGRP было связано с повышением риска выкидыша, тогда как для пропранолола такой связи не выявили. Эти препараты применяются для профилактики мигрени, в том числе как вариант для пациентов, которым не помогают распространенные пероральные средства.

Ограничения исследования

Авторы подчеркнули, что речь идет о статистической связи, а не об установленном причинно-следственном эффекте лекарств. Антитела к CGRP обычно назначают при тяжелой или устойчивой к лечению мигрени, поэтому на результат потенциально могли повлиять и особенности самого заболевания.

Страховые записи не содержали данных о тяжести мигрени, не подтверждали, были ли назначенные лекарства фактически приняты, а также не указывали, была ли беременность запланированной. Кроме того, выборка охватывала только людей с коммерческой страховкой в США, поэтому выводы могут не относиться к другим группам населения или другим странам. Исследование опубликовали в журнале JAMA Neurology.

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