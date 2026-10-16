Исследователи проанализировали данные 101 243 взрослых пациентов, которым проводили ПЭТ-КТ, и обнаружили связь выявленной бурой жировой ткани с более низкой распространенностью ряда кардиометаболических и психиатрических состояний. В частности, у людей с такой тканью вероятность сахарного диабета 2 типа была ниже на 58%, а хронической ишемической болезни сердца — на 47%.

О результатах исследования, опубликованного в журнале Nature, сообщает News-Medical. Бурая жировая ткань, в отличие от белой, производит тепло и расходует энергию посредством термогенеза.

Данные сканирований и показатели здоровья

В анализ вошли данные пациентов, которым проводили ПЭТ-КТ с 18F-фтордезоксиглюкозой с июня 2009 года по июль 2024 года. Для сравнения людей с выявленной бурой жировой тканью и без нее авторы применили сопоставление по возрасту, полу, индексу массы тела и температуре воздуха на улице.

У пациентов с бурой жировой тканью также фиксировали более низкие уровни глюкозы, гликированного гемоглобина, триглицеридов, маркеров воспаления и печеночных ферментов. Ее наличие ассоциировалось с более низкой вероятностью депрессивных эпизодов и тревожных расстройств. Эхокардиография показала более низкие параметры, связанные с патологическим ремоделированием левого желудочка.

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Активность ткани и лозартан

Система анализа изображений на основе искусственного интеллекта позволила полуавтоматически оценить метаболическую активность бурой жировой ткани у 8 709 пациентов. Наиболее выраженную связь с благоприятными кардиометаболическими показателями выявили для активности ткани в подмышечных депо; она также ассоциировалась с меньшим количеством висцерального жира.

Отдельно исследователи проанализировали лекарства, назначенные амбулаторно, и выявили положительную связь между наличием бурой жировой ткани и блокаторами рецепторов ангиотензина. Для дальнейших экспериментов выбрали лозартан — препарат для лечения повышенного артериального давления. В культурах жировых клеток он повышал уровень белка UCP1 и потребление кислорода, а у мышей увеличивал энергозатраты при комнатной температуре и при воздействии холода, не вызывая измеримого снижения веса.

Авторы подчеркивают, что ретроспективный характер работы не позволяет установить, предотвращает ли именно бурая жировая ткань заболевания. Исследование также проводили на данных пациентов онкологического центра, а действие лозартана на бурую жировую ткань человека еще не проверяли в клинических испытаниях.

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