В США исследователи под руководством Ратгерского университета обнаружили связь между воздействием мелкодисперсных частиц из дыма лесных пожаров во время беременности и более высокой вероятностью последующего установления диагноза расстройства аутистического спектра у детей. О результатах исследования, опубликованного в журнале JAMA Pediatrics, сообщает News-Medical.

Данные почти 900 тысяч пар

Ученые проанализировали записи медицинского страхования 893 212 пар матерей и детей, зарегистрированных в программе Medicaid. В выборку вошли дети, родившиеся в 2007–2014 годах. При каждом увеличении средней концентрации связанных с пожарами частиц PM2.5 на 0,75 микрограмма на кубический метр в течение беременности исследователи зафиксировали на 30% более высокий риск последующего диагноза РАС.

Наиболее сильная связь наблюдалась при воздействии после 15-й недели беременности, то есть во втором и третьем триместрах. Авторы отметили, что развитие мозга продолжается на протяжении всей беременности, а ее средние и поздние этапы могут быть особенно важны для изучения возможного влияния дыма на развитие плода.

Ограничения исследования

Исследователи сосредоточились на PM2.5 — частицах диаметром 2,5 микрометра или меньше, которые способны проникать глубоко в легкие и способствовать воспалению в организме. Возможные биологические механизмы воздействия в этой работе непосредственно не изучались. Оценки концентрации дыма для каждой матери моделировались еженедельно по почтовому индексу ее места жительства на территории континентальных США.

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Работа носит наблюдательный характер, поэтому не доказывает, что дым от лесных пожаров вызывает аутизм. Ее результаты также могут быть ограниченно применимы к другим группам населения, поскольку анализ охватывал только участников Medicaid. Авторы указали на возможное влияние неучтенных факторов и неточности в оценке уровня загрязнения и призвали провести дополнительные исследования.

Во время эпизодов задымления ученые советуют беременным следить за показателями качества воздуха, ограничивать пребывание на улице, не допускать попадания дыма в жилье и, по возможности, пользоваться системами фильтрации воздуха.

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