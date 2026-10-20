На ежегодной встрече The Menopause Society в Сан-Диего, США, 20–24 октября 2026 года планируется представить результаты международного исследования о связи физической активности с выраженностью симптомов перименопаузы. В опросе приняли участие более 1800 пользовательниц приложения Flo из 87 стран на шести континентах.

Данные опроса

Как сообщает News-Medical, участницы онлайн-опроса указывали, как часто они занимаются физической активностью: от ее полного отсутствия до занятий более пяти дней в неделю. Выраженность симптомов оценивали по шкале Menopause Rating Scale, которая охватывает соматические, психологические и урогенитальные проявления.

В нескорректированном анализе средние общие показатели по этой шкале продемонстрировали статистически значимую обратную связь с увеличением частоты физической активности. Такая связь наблюдалась во всех трех группах симптомов.

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Какие факторы учитывали

Для анализа связи между частотой активности и показателями шкалы исследователи применили многофакторные модели линейной регрессии. К заранее определенным факторам относились возраст, индекс массы тела, статус курения, сопутствующие заболевания, доступ к медицинской помощи и социодемографический индекс страны.

Автор доклада, директор по науке Flo Health Людмила Жаунова, отметила, что наиболее сильная связь физической активности наблюдалась в отношении психологических симптомов, в частности сниженного настроения, раздражительности и тревожности. Медицинский директор The Menopause Society Стефани Фобион подчеркнула, что для лучшего понимания этой связи необходимы дополнительные исследования, хотя регулярная физическая активность является низкорисковым компонентом здорового образа жизни в период менопаузального перехода.

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