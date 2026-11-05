Исследователи установили связь между более длительным репродуктивным периодом, применением оральных контрацептивов или менопаузальной гормональной терапии и лучшими показателями здоровья мелких сосудов головного мозга в пожилом возрасте. О результатах работы, опубликованной 4 ноября 2026 года в журнале Neurology, сообщает News-Medical.

В исследовании приняли участие 352 женщины в возрасте 70 лет, у которых в начале наблюдения не было когнитивных нарушений. Ученые определяли репродуктивный период как количество лет от первой менструации до менопаузы или хирургического удаления яичников. В среднем он составлял 37 лет.

Результаты МРТ-обследований

Участницам провели магнитно-резонансную томографию головного мозга в 70 и 75 лет. Исследователи оценивали четыре признака болезни мелких сосудов мозга: гиперинтенсивности белого вещества, микрокровоизлияния, лакуны и умеренное или значительное расширение пространств вокруг кровеносных сосудов. Каждой участнице присваивали от нуля до четырех баллов в зависимости от количества выявленных признаков.

После учета уровня образования, количества беременностей и общей продолжительности грудного вскармливания более длительный репродуктивный период связали с на 8% более низкими шансами иметь по меньшей мере два признака поражения мелких сосудов. Болезнь мелких сосудов мозга поражает небольшие кровеносные сосуды и ассоциируется с инсультом, когнитивными нарушениями и деменцией.

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Применение гормональной терапии

Среди участниц 73% когда-либо применяли противозачаточные таблетки, а 61% пользовались или на момент исследования пользовались менопаузальной гормональной терапией. После корректировки данных с учетом, в частности, гипертонии и сердечных заболеваний у женщин с опытом такой терапии риск большей тяжести поражения мелких сосудов был на 59% ниже. У них также реже фиксировали микрокровоизлияния и расширение периваскулярных пространств.

Применение оральных контрацептивов и менопаузальной гормональной терапии также ассоциировалось с лучшей целостностью микроструктуры белого вещества — ранним показателем более здоровой ткани мозга. Наиболее благоприятные сосудистые показатели были у участниц, которые сначала применяли оральные контрацептивы, а позднее проходили менопаузальную гормональную терапию.

Авторы подчеркнули, что работа выявляет статистическую связь, но не доказывает причинно-следственного воздействия гормонов или длительности репродуктивного периода на здоровье мозга. Данные о гормональной терапии участницы сообщали во время интервью, поэтому возможны неточности воспоминаний; кроме того, исследователи не отслеживали уровень гормонов на протяжении жизни и не располагали подробной информацией о применении препаратов.

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