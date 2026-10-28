В Великобритании ученые провели первый общенациональный анализ качества колоноскопического наблюдения за пациентами с воспалительными заболеваниями кишечника. Исследование показало, что регулярный опыт специалиста, больше времени на процедуру и применение специального красителя для лучшей видимости были связаны с более частым выявлением полипов, сообщает News-Medical.

Почти 16 тысяч процедур

Работу возглавили исследователи Эдинбургского университета. Они проанализировали данные Национальной базы данных эндоскопии, которая охватывает примерно 65% эндоскопических подразделений Соединенного Королевства. В выборку вошли почти 16 тысяч процедур, проведенных в 2024 году 4 669 эндоскопистами.

Авторы назвали исследование крупнейшим в мире в своем типе. Менее чем один из пяти специалистов выполнял такие обследования как минимум раз в месяц. В то же время эта группа провела 57% всех процедур, включенных в анализ.

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Наблюдение за пациентами с ВЗК

Пациенты с воспалительными заболеваниями кишечника, в частности с болезнью Крона или язвенным колитом, имеют повышенный риск рака кишечника. Регулярные эндоскопические обследования позволяют выявлять ранние изменения. Такие проверки часто планируют вместе с другими больничными процедурами, что может усложнять организацию последовательного наблюдения.

Исследователи отметили, что база данных не содержала результатов лабораторного исследования удаленных полипов. Поэтому анализ не позволяет установить, связаны ли выявленные различия со снижением числа случаев рака. Авторы считают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, будут ли более последовательные подходы к наблюдению и выделенное время для процедур способствовать лучшему выявлению предраковых изменений.

Результаты опубликовали в Journal of Crohn’s and Colitis. В сотрудничестве участвовали клиницисты и ученые из организаций Национальной службы здравоохранения и университетов всех четырех частей Великобритании.

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