Исследование связало каннабис с худшим качеством сна — News-Medical

В США исследование Northwestern Medicine связало длительное и недавнее употребление каннабиса с худшими объективными показателями качества сна. При этом участники, употреблявшие каннабис, в основном не оценивали свой сон как более плохой по сравнению с людьми, которые его не употребляли, сообщает News-Medical.

Данные 35-летнего наблюдения

Ученые проанализировали данные 1266 участников длительного исследования CARDIA, начатого в 1985–1986 годах, в котором наблюдали за чернокожими и белыми взрослыми в США. Употребление каннабиса фиксировали от молодого до среднего возраста на протяжении почти 35 лет.

В среднем возрасте участники в течение недели носили на запястье устройство для мониторинга сна и заполняли анкеты. Люди с более высоким совокупным уровнем употребления каннабиса проводили меньшую долю ночи во сне, чаще имели фрагментированный сон и дольше бодрствовали после первоначального засыпания.

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Самооценка не совпала с показателями устройств

Схожие закономерности обнаружили и среди тех, кто употреблял каннабис недавно: по сравнению с людьми, которые никогда его не употребляли, у них чаще наблюдались более низкая эффективность сна, большая фрагментация сна и более длительные периоды бодрствования. Они также чаще спали более восьми часов за ночь.

После учета возраста, пола, расы, курения, употребления алкоголя, физической активности, депрессии, хронических заболеваний и других веществ связь между употреблением каннабиса и худшими объективными показателями сна сохранялась. Исследование, опубликованное 9 октября в JAMA Network Open, не установило, является ли каннабис непосредственной причиной проблем со сном. Авторы также не различали способы его употребления, включая курение и употребление съедобных продуктов с каннабисом.

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