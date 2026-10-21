Исследование с участием 10 823 человек в Китае в возрасте от 45 лет выявило связь между определёнными сочетаниями социальной изоляции и одиночества и более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Наивысший риск зафиксировали среди участников с умеренной социальной изоляцией и изменчивым ощущением одиночества: он был на 53% выше, чем в группе сравнения, сообщает News-Medical.

Наблюдения продолжались девять лет

Учёные проанализировали данные China Health and Retirement Longitudinal Study, собранные в 2011–2020 годах. Участников, у которых на начало исследования уже были сердечно-сосудистые заболевания, в анализ не включали. За время наблюдения зафиксировали 2 589 новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний.

Социальную изоляцию оценивали по пяти показателям: семейному положению, условиям проживания, контактам с детьми, участию в социальной жизни и проживанию в сельской местности. Одиночество определяли по ответу на вопрос о том, как часто участник чувствовал себя одиноким в течение предыдущей недели.

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Какие группы имели более высокий риск

Группой сравнения были участники с умеренной социальной изоляцией и низким уровнем одиночества. В группе с изменчивым ощущением одиночества его уровень сначала снижался, резко вырос в период между 2013 и 2018 годами, а к 2020 году вновь уменьшился. Участники с высокими уровнями как социальной изоляции, так и одиночества также имели на 29% более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В то же время в группе с высокой социальной изоляцией и низким уровнем одиночества статистически значимых различий с группой сравнения не выявили. Авторы предостерегают, что это не означает безвредности изоляции или защитного эффекта низкого уровня одиночества.

Исследование носит наблюдательный характер, поэтому не доказывает причинно-следственную связь. Данные о сердечно-сосудистых событиях основывались на сообщённых участниками диагнозах врачей, а одиночество измеряли только одним вопросом. Исследователи отметили, что необходимы дальнейшие работы, чтобы выяснить, может ли улучшение социальных связей снизить сердечно-сосудистый риск.

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