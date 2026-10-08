Исследователи проанализировали результаты лечения более 1,17 млн пациентов в 941 больнице неотложной помощи для взрослых в 10 штатах. Они выяснили, что в коммерческих учреждениях показатели смертности и повторных госпитализаций были выше, чем в некоммерческих. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на исследование ученых Школы сестринского дела Пенсильванского университета и Института экономики здравоохранения Леонарда Дэвиса.

Более высокие показатели смертности и повторных госпитализаций

Ученые сравнили 143 коммерческие и 798 некоммерческих больниц. По их данным, в коммерческих учреждениях фиксировали примерно на 11 смертей больше на каждые 1 000 госпитализаций терапевтических пациентов и на пять смертей больше на 1 000 госпитализаций хирургических пациентов.

Также в таких больницах чаще происходили повторные госпитализации в течение 30 дней. Для терапевтических пациентов разница составила 2,04 процентного пункта, или примерно 20 дополнительных повторных госпитализаций на 1 000 выписок. Для хирургических пациентов показатель был выше на 1,76 процентного пункта — ориентировочно на 18 случаев на 1 000 выписок.

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Нагрузка на медсестер

Авторы исследования указали, что различия в укомплектованности медсестрами частично объясняли зафиксированное более низкое качество помощи в коммерческих больницах и были основным объяснением более высокой смертности. В частности, 71% медсестер в таких учреждениях заявили, что нагрузка по количеству закрепленных за ними пациентов не является безопасной.

Различия в кадровом обеспечении, по оценке исследователей, объясняли 16% разницы в повторных госпитализациях терапевтических пациентов и 30% — хирургических. Пациенты также ниже оценивали коммерческие больницы, а медсестры чаще сообщали о профессиональном выгорании и реже были готовы рекомендовать свое учреждение как место для лечения или трудоустройства.

Исследователи предложили установить минимальные требования к безопасному количеству медсестер и повысить прозрачность данных о форме собственности больниц. Работа была опубликована в открытом доступе в журнале Medical Care.

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