Исследователи Йельской школы медицины обнаружили связь между устойчивыми изменениями восприятия после употребления психоделиков и большим числом ошибок в зрительном тесте. Люди с такими эффектами чаще сообщали, что видят несуществующие полосы в визуальном шуме. Результаты исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, описывает News-Medical.

Авторы назвали эти явления устойчивыми перцептивными аномалиями. Речь, в частности, идет о субъективно более ярких цветах и других зрительных изменениях, которые, по сообщениям участников, начинались после употребления психоделиков, в том числе псилоцибина или ЛСД. Подобные симптомы ранее связывали с расстройством сохраняющегося восприятия после галлюциногенов, однако для такого диагноза необходимы клинически значимый дистресс и нарушение повседневного функционирования.

Более половины участников сообщили об изменениях

В исследовании приняли участие 186 человек, употреблявших психоделики; преимущественно их привлекли через онлайн-форумы. Более половины респондентов сообщили, что после такого опыта у них были устойчивые перцептивные аномалии. В то же время более 90% участников не указали, что эти изменения вызывали у них дистресс.

Наиболее распространенным эффектом было субъективное ощущение более ярких цветов. Исследователи также обнаружили, что участники, начавшие употреблять психоделики в более молодом возрасте, чаще сообщали о таких изменениях. Ученые отметили, что это согласуется с предыдущими наблюдениями о более высокой распространенности подобных эффектов среди подростков по сравнению со взрослыми.

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Тест на условные галлюцинации

Во время эксперимента участникам предъявляли звук вместе с едва заметными полосами на фоне визуального шума. После того как люди привыкали связывать звук с полосами, исследователи воспроизводили тон без изображения. Участники с устойчивыми эффектами после употребления психоделиков чаще сообщали, что видят полосы, хотя их не было, были увереннее в таких ответах и хуже отличали реальные полосы от визуального шума.

По выводу авторов, результаты скорее указывают на «шумную» работу зрительной системы, которая быстрее фиксирует сигнал даже там, где его нет, а не на усиление влияния ожиданий на восприятие. В то же время исследование не доказывает, что психоделики вызывают эти изменения: выборка состояла из онлайн-волонтеров и может не отражать всех людей, употреблявших такие вещества.

Ученые также отметили, что перцептивные аномалии могут напоминать неспецифические симптомы продромального периода психоза. В то же время риск для людей, уже имеющих предрасположенность к психотическим расстройствам, остается недостаточно изученным.

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