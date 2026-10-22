Исследователи Питтсбургского университета выявили связь между ранним началом мультидисциплинарного сопровождения пациентов с раком головы и шеи и лучшими онкологическими результатами. Участники, обратившиеся в клинику сопровождения до или в начале лучевой терапии, имели более низкий риск рецидива и смерти в течение трех лет после лечения, сообщает News-Medical.

Данные 471 пациента

Ученые проанализировали данные 471 пациента с раком головы и шеи, из которых 148 получали раннее сопровождение. Пациенты этой группы примерно вдвое реже пропускали или прекращали лучевую терапию, чем те, кто присоединился к программе после лечения.

Связь между ранним сопровождением и более низким риском рецидива и смерти сохранялась после учета приверженности лучевой терапии. Авторы отметили, что это свидетельствует о том, что возможные преимущества раннего вмешательства могут не ограничиваться завершением назначенного курса лучевой терапии.

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Что включает сопровождение

Сопровождение онкопациентов предусматривает длительную многопрофильную поддержку: внимание к физическому и психическому здоровью, контроль симптомов и наблюдение за возможным возвращением болезни. В идеале оно должно начинаться с момента установления диагноза, однако на практике такую помощь чаще акцентируют после завершения лечения.

В клинике UPMC Hillman пациентов за один день консультирует команда специалистов по речевой терапии, физической терапии, питанию и стоматологической помощи. После консультаций пациент, его онкологическая команда и врач первичного звена получают итог лечения и план дальнейшего ухода. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery.

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