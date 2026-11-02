Систематический обзор и метаанализ, представленные на TCT 2026 и одновременно опубликованные в Journal of the Society for Cardiovascular Angiography & Interventions, связали механическую тромбэктомию с более низкой краткосрочной и долгосрочной смертностью среди пациентов с тромбоэмболией легочной артерии промежуточного риска по сравнению с применением только антикоагулянтов. Об этом сообщает News-Medical.

Данные 12 исследований

Авторы проанализировали 12 исследований с участием 4268 пациентов. Механическую тромбэктомию провели 1878 участникам, или 44% от общего числа.

По результатам основного анализа процедура ассоциировалась с более низкой смертностью через 30 дней, один год и два года. Она также была связана с меньшим риском хронической тромбоэмболической легочной гипертензии.

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Необходимость рандомизированных исследований

В анализе чувствительности, в который включили только исследования исключительно пациентов с тромбоэмболией легочной артерии промежуточного риска, 30-дневная смертность была сходной в обеих группах лечения. В то же время более низкий риск хронической тромбоэмболической легочной гипертензии оставался статистически значимым.

По словам автора исследования Махмуда Исмаила, врача-стажера по интервенционной кардиологии и ассистента-профессора Mayo Clinic, большинство доступных доказательств носит наблюдательный характер. Он отметил, что необходимы более крупные рандомизированные исследования для подтверждения этих выводов и определения пациентов, которые могут получить наибольшую пользу от тромбэктомии. Данные об однолетней и двухлетней смертности в анализе чувствительности не объединяли, поскольку каждый показатель сообщался лишь в одном исследовании.

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