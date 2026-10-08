Воспаление кишечника может изменять то, как кишечные бактерии расщепляют пищу, и вследствие этого способствовать иммунным реакциям на продукты, которые ранее не вызывали проблем. Такой возможный механизм описан в исследовании, которое должно быть опубликовано в журнале Gastroenterology, сообщает News-Medical.

Эксперименты на моделях колита

Воспалительные заболевания кишечника, к которым относятся болезнь Крона и язвенный колит, сопровождаются периодами сильного воспаления. Примерно две трети пациентов с такими заболеваниями сообщают о симптомах, связанных с пищей. Чаще всего они называют молочные продукты, пшеницу и клетчатку, хотя причины таких реакций до сих пор оставались неясными.

Исследователи использовали две мышиные модели колита. По их данным, после воспаления животные становились более склонными к развитию пищевой чувствительности. Контакт с молочными продуктами или глютеном после воспаления вызывал в толстой кишке иммунную реакцию аллергического типа. Повторное введение этих пищевых компонентов впоследствии усиливало чувствительность кишечника и симптомы колита.

Роль микробиоты

Авторы связали этот эффект с изменениями в составе микробиоты — совокупности бактерий, живущих в кишечнике и помогающих переваривать компоненты пищи, которые организм человека не может расщепить самостоятельно. Воспаление уменьшало количество бактерий, ответственных за расщепление потенциальных пищевых триггеров.

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Перенос кишечных бактерий от мышей с воспалением стерильным мышам повышал у последних склонность к чувствительности к тем же продуктам. В то же время восстановление отсутствующих бактерий ослабляло этот эффект.

Наблюдения среди пациентов

Схожую закономерность авторы наблюдали среди людей с воспалительными заболеваниями кишечника. Пациенты, которые сами сообщали о непереносимости пищи, чаще имели более низкую способность микробиоты расщеплять распространенные пищевые триггеры и меньше бактерий, выполняющих эту функцию.

Ученые отметили, что нарушение микробиоты, вероятно, является лишь одной из составляющих этого процесса. Дальнейшего изучения также требует роль генетики, инфекций и стресса. Результаты могут объяснять, почему часть пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника реагирует на отдельные продукты даже во время ремиссии.

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