В Норвегии исследователи Университета Агдера установили, что дети были значительно активнее после уроков в дни, когда посещали программы после школы, чем когда сразу шли домой. В исследовании приняли участие 59 детей, которые не реже одного раза в неделю посещали спортивно-досуговую программу IFO, группу продленного дня SFO, а в один из дней после школы шли домой.

Как сообщает News-Medical, участники в течение недели носили на бедре акселерометры — устройства для измерения двигательной активности. Это позволило исследователям сравнить показатели детей в разные дни без опроса самих участников или их родителей.

Сравнение программ

В среднем в дни посещения IFO дети имели 88 минут умеренной или интенсивной физической активности, а в дни пребывания в SFO — 81 минуту. Разница между этими показателями не была статистически значимой, в частности из-за небольшой выборки.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В промежутке между 13:00 и 16:00 разница была заметнее: участники двигались с умеренной или высокой интенсивностью 30 минут в дни IFO и 22 минуты в дни SFO. Исследователи подчеркнули, что IFO не следует воспринимать только как спортивную секцию: программа предусматривает организованные игры и другие занятия под присмотром взрослых.

Разница с днями дома

Наибольшее отличие ученые зафиксировали, сравнивая занятия после школы с днями, когда дети после уроков шли домой. В период с 13:00 до 16:00 у них было только 17 минут умеренной или интенсивной активности — примерно вдвое меньше, чем во время пребывания в группе после школы.

Исследование проводили зимой. В целом 73% участников достигали рекомендуемого ежедневного уровня физической активности, а мальчики в среднем были активнее девочек. Авторы считают, что для вовлечения девочек в двигательную активность нужны лучшие условия и форматы занятий.

Читай нас в