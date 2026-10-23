В системах здравоохранения Гонконга, Новой Зеландии, Южной Кореи, Тайваня и Великобритании международное исследование под руководством Астонского университета показало: среди людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности наиболее высокий риск самоповреждения фиксировали в течение 90 дней непосредственно перед началом приема препаратов от СДВГ. После начала лечения этот риск был ниже, хотя и оставался повышенным.

Данные более 460 тысяч пациентов

Как сообщает News-Medical, ученые проанализировали данные более чем 460 тысяч человек. В выборку вошли пациенты, начавшие курс медикаментозного лечения СДВГ и имевшие зарегистрированные случаи самоповреждения в 2001–2020 годах.

Исследователи сравнили период в 90 дней до начала лечения, первые 90 дней приема препаратов и последующий период терапии с периодами без медикаментозного лечения. Во всех пяти системах здравоохранения наиболее высокий риск приходился на время непосредственно перед началом терапии.

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Необходимость ранней поддержки

Руководительница исследования, преподавательница фармации доктор Адриенн Чан, отметила, что люди нередко опасаются, будто препараты от СДВГ сами по себе повышают риск самоповреждения. По ее словам, результаты свидетельствуют о том, что многие пациенты находятся в наиболее уязвимом состоянии еще до начала терапии.

Авторы подчеркнули необходимость тщательного наблюдения за людьми с СДВГ, в частности за теми, чьи симптомы усиливаются перед началом лечения. В дальнейшем они планируют исследовать другие последствия медикаментозной терапии, в том числе прерывание и возобновление лечения, а также возможный вклад этнической принадлежности и социально-экономического неблагополучия в неравенство помощи людям с СДВГ в разных системах здравоохранения.

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