В США 52,5% людей в возрасте от 13 до 27 лет сообщили, что играли в азартные игры в течение предыдущего года. Среди подростков 13–17 лет этот показатель составил 42,7%. Такие результаты получили исследователи Центра изучения азартных игр Школы социальной работы Университета Ратгерса, сообщает News-Medical.

В общенациональном исследовании, которое стало первым в США почти за 20 лет для этой возрастной группы, опросили 1677 молодых американцев. Участников спрашивали о 21 виде активности: от бинго, розыгрышей и игр на мастерство до ставок на спорт и киберспорт, торговли криптовалютой и ставок на рынках прогнозов. Исследование охватывало как онлайн-, так и офлайн-активности.

Риск среди подростков

К группе высокого риска проблемной азартной игры исследователи отнесли 5,4% всех опрошенных. Среди тех, кто играл в течение года, 39,5% имели некоторые симптомы проблемной азартной игры, а 10,3% относились к группе высокого риска. Среди подростков, игравших в азартные игры, к этой группе отнесли около 11%, хотя они не достигли законного возраста для участия в регулируемых азартных играх.

Уровень высокого риска среди игроков был схожим у девочек и мальчиков: 10,7% против 9,9%. Среди респондентов, игравших в азартные игры, к группе высокого риска отнесли 17,7% темнокожих американцев, 12,8% латиноамериканцев и 6,4% белых американцев. Самые высокие показатели также зафиксировали среди игроков из домохозяйств с годовым доходом менее 10 тыс. долларов — почти 30%.

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Влияние семьи и цифровых платформ

Связь с азартными играми выявили и в семейной среде. О том, что кто-то из членов семьи или домохозяйства играет, заявили 41,1% опрошенных, в том числе 51,5% подростков. Те, кто считал, что член семьи имеет проблему с азартными играми, более чем в пять раз чаще относились к группе высокого риска. Участники, игравшие вместе с членом семьи, более чем в четыре раза чаще относились к этой группе.

Примерно 40% участников, делавших ставки на рынках прогнозов, а также 41% пользователей социальных казино были отнесены к группе высокого риска. Среди всех игроков 46% сочетали онлайн- и офлайн-форматы. Для участников с высоким риском этот показатель достиг 65,4%, а 52,5% из них играли как минимум раз в неделю.

Сопутствующие проблемы со здоровьем

Участники, игравшие в азартные игры, чаще сообщали об употреблении алкоголя, эпизодах чрезмерного употребления алкоголя, употреблении наркотиков, чрезмерном использовании социальных сетей и чрезмерных покупках, чем те, кто не играл. Среди респондентов с высоким риском 52,8% сообщили о тревожности, 38,4% — о депрессии, а 13,1% — о суицидальных мыслях. Исследователи рекомендовали начинать профилактическое образование в средней школе и усилить надзор за новыми продуктами, похожими на азартные игры.

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