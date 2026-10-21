Исследование с участием 15 австралиек, которым в течение последних 10 лет диагностировали послеродовой психоз, выявило трудности с получением своевременной медицинской помощи. Участницы сообщили, что неоднократно обращались за медицинской помощью и поддержкой, но сталкивались с поздним распознаванием состояния, недостаточной оценкой, а иногда — с обесцениванием или преуменьшением их жалоб.

Обращение за помощью

Как сообщает News-Medical, негативный опыт был особенно значимым на раннем этапе болезни, когда женщины активно искали помощь. Их симптомы нередко отвергали или ошибочно приписывали более распространенным послеродовым состояниям, в частности тревожности, недостатку сна или послеродовому блюзу.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возможные проявления

Послеродовой психоз обычно возникает в течение первых двух недель после родов. Его проявления могут включать острую манию, депрессию, бредовые идеи и/или галлюцинации. Также возможны нарушения сна, нетипичное содержание мыслей, раздражительность, перепады настроения, паранойя, беспокойство и кататония.

Результаты работы, опубликованной в Journal of Advanced Nursing, указывают на необходимость повышать осведомленность медицинских работников о послеродовом психозе, своевременно и тщательно оценивать состояние пациенток и учитывать их опыт при обращении за помощью.

Читай нас в