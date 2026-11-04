Исследователи из Королевского колледжа Лондона сообщили, что цифровая программа RELAX в клиническом исследовании снизила уровень тревожности у беременных людей с высокими показателями повторяющегося негативного мышления. Как сообщает News-Medical, результаты рандомизированного исследования были опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В испытании приняли участие 268 человек в возрасте от 18 лет, находившихся на 16–28-й неделе беременности. У участников были высокие показатели повторяющегося негативного мышления и тревожность от легкой до умеренной степени, однако у них не было действующего психиатрического диагноза или риска самоубийства. Их случайным образом распределили между группой RELAX, получавшей обычную помощь, и группой, получавшей только обычную помощь.

Как работала программа

В группу RELAX вошли 134 участника. В течение четырех недель они проходили 12 коротких онлайн-сеансов на ноутбуке или планшете, продолжая получать обычную медицинскую помощь. Каждый сеанс включал 30 сценариев, связанных с беременностью или повседневными ситуациями.

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Сценарии описывали неоднозначные обстоятельства, которые можно было интерпретировать положительно, нейтрально или отрицательно. Программа была направлена на то, чтобы научить участников формировать более позитивные интерпретации и работать с беспокойством и склонностью к длительному обдумыванию негативных вариантов развития событий.

Результаты испытания

Авторы сообщили, что RELAX в сочетании с обычной помощью значимо снизила тревожность до и после родов по сравнению с обычной помощью. В группе цифровой терапии также зафиксировали более низкие уровни депрессии до и после родов, а также более низкий уровень повторяющегося негативного мышления.

Не менее 10 из 12 сеансов завершили 81,3% участников группы RELAX. Большинство из них положительно оценили опыт использования программы и отметили, что рекомендовали бы ее другим. Исследовательская команда разрабатывает программу в формате приложения LENS4Pregnancy.

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