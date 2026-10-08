Анализ данных из 42 стран показал, что показатели шести видов рака — щитовидной и молочной желез, колоректального рака, рака почек, матки и лейкемии — росли среди людей в возрасте от 20 до 49 лет в большинстве исследованных государств. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на исследование 2025 года.

Динамика колоректального рака

Исследовательница Эми Беррингтон де Гонсалес сравнила показатели в возрастных группах 20–49 лет и от 50 лет за период 2003–2017 годов. В старшей группе также росли показатели всех перечисленных видов рака, кроме колоректального.

Колоректальный рак выделялся тем, что примерно в трети стран его показатели среди молодых взрослых росли быстрее, чем среди старших. По словам Беррингтон де Гонсалес, это единственный вид рака, который, по-видимому, увеличивается среди молодых людей и одновременно снижается среди старших.

В Англии ежегодная частота диагностирования колоректального рака среди людей до 50 лет выросла примерно с одного случая на 26 тысяч человек в 2001 году до одного на 12 тысяч в 2023 году. В то же время ученая подчеркнула, что рак в молодом возрасте все еще встречается редко.

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Причины роста еще изучают

Ученые пока не могут однозначно определить, свидетельствует ли эта динамика о реальном росте числа случаев или частично объясняется лучшей осведомленностью, диагностикой и выявлением ранних стадий болезни. Американское исследование рака поджелудочной железы среди людей в возрасте 15–39 лет выявило, что прирост почти полностью пришелся на опухоли ранних стадий, а смертность не изменилась.

В то же время некоторые исследования в США фиксировали рост колоректального рака также на поздних стадиях, что может указывать не только на более активное выявление заболевания. Ожирение является установленным фактором риска по меньшей мере 13 видов рака, отмечает Международное агентство по изучению рака ВОЗ. Обзор исследований 2021 года показал, что молодые взрослые с ожирением имели почти вдвое более высокую вероятность развития колоректального рака до 50 лет.

Эпидемиолог Марк Гантер советует для снижения риска поддерживать здоровую массу тела, больше двигаться, употреблять больше клетчатки и сокращать количество переработанного мяса в рационе. В то же время он и Беррингтон де Гонсалес отметили, что роль изменений в питании, в частности ультрапереработанных продуктов, требует дальнейших исследований.

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