Исследователи Центра исследований успешного старения Сингапурского университета менеджмента установили, что дружеские связи связаны с более регулярным прохождением онкоскрининга среди людей в возрасте от 50 до 79 лет. О результатах исследования сообщает News-Medical.

Данные более 7 тысяч участников

Авторы работы проанализировали данные 7 139 участников Singapore Life Panel. Они оценивали, сообщали ли респонденты о регулярном прохождении скрининга на рак шейки матки, колоректальный рак и рак молочной железы с интервалами, соответствующими рекомендованным руководствам.

В большинстве проанализированных групп дружеские сети были напрямую связаны с регулярностью таких обследований. В то же время влияние семьи, согласно выводам исследователей, чаще проявлялось через информированность людей о скрининге и их отношение к нему.

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Различия по возрасту и виду скрининга

Участие в программе Healthier SG также было связано с более регулярным онкоскринингом. Исследователи предположили, что друзья могут способствовать этому, поощряя людей присоединяться к программе. Такая закономерность прослеживалась для всех видов скрининга, кроме проверок на колоректальный рак в группе 50–59 лет.

Прямой связи дружеских контактов с регулярным колоректальным скринингом не зафиксировали среди участников в возрасте 60–69 и 70–79 лет. В группе 60–69 лет исследователи выявили больше возможных путей, которые могли способствовать регулярным обследованиям, в частности через влияние семьи, друзей или участие в Healthier SG.

Регулярность скрининга также была связана со знаниями об обследованиях и фаталистическими убеждениями относительно рака. Уровень образования и тип жилья имели значение, однако характер этих связей отличался в зависимости от возраста и вида рака. В исследование не включали людей, которые ранее имели онкологический диагноз; для анализа связей применили моделирование структурными уравнениями.

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