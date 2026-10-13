Учёные, проанализировавшие данные о 6617 беременностях в США, выявили связь между более высокими уровнями продуктов распада пластификатора DINCH в моче беременных и меньшим весом и размерами новорождённых. При каждом десятикратном увеличении предполагаемого воздействия DINCH вес ребёнка при рождении в среднем был меньше на 27 граммов, сообщает News-Medical.

Что изучали учёные

DINCH, или диизононилциклогексан-1,2-дикарбоксилат, применяют для придания пластику гибкости. Его начали использовать в качестве замены фталатам — веществам, которые содержатся, в частности, в упаковке для пищевых продуктов, медицинских изделиях и игрушках и которые связывают с рисками преждевременных родов, бесплодия и других проблем со здоровьем.

Исследование под руководством специалистов NYU Langone Health было опубликовано онлайн 4 октября в журнале Environment International. Учёные использовали данные программы Environmental Influences on Child Health Outcomes, которая отслеживает здоровье семей от беременности до детского возраста. Участницы представляли различные расовые, этнические и социально-экономические группы США.

В образцах мочи искали три продукта распада DINCH. От 50% до 70% участниц имели измеряемый уровень как минимум одного из них. Для части женщин были доступны несколько образцов, что позволило оценить воздействие вещества в разные триместры беременности.

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Результаты и ограничения

Дети матерей с более высокими показателями продуктов распада DINCH чаще относились к категории малых для гестационного возраста — когда масса тела новорождённого ниже 10-го перцентиля для соответствующего срока беременности. У мальчиков более заметными были различия в длине тела при рождении, тогда как девочки чаще попадали в категорию малых для гестационного возраста.

Наиболее сильную связь со сниженным весом относительно срока беременности исследователи зафиксировали для воздействия DINCH в третьем триместре. Авторы учли факторы, способные влиять на размеры ребёнка, в том числе возраст и образование матери, а также количество предыдущих беременностей.

Лабораторные исследования на животных и человеческих клетках предполагают, что продукты распада DINCH могут влиять на гормоны, важные для развития плода, и вызывать воспаление. В то же время авторы подчеркнули: их анализ не доказывает, что именно воздействие DINCH напрямую вызывает меньшие размеры ребёнка при рождении.

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