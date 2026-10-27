Исследование с участием 28 512 жителей США в возрасте от 50 до 89 лет выявило связь между днями опасной жары и более высокой вероятностью развития деменции. Наиболее заметная ассоциация наблюдалась в районах с более высокой социальной уязвимостью и меньшей оценочной распространенностью центрального кондиционирования, сообщает News-Medical.

Данные за два десятилетия

Ученые проанализировали данные исследования Health and Retirement Study за 2000–2020 годы. На начало периода наблюдения у участников не было деменции, а средняя продолжительность дальнейшего наблюдения составила 10,5 года. За это время деменцию классифицировали у 3 773 участников, или у 13,2% выборки.

Воздействие жары оценивали по индексу тепла, который объединяет температуру и влажность воздуха. К наиболее опасной категории отнесли дни, когда индекс составлял не менее 103 градусов по Фаренгейту, или 39,4 градуса по Цельсию. Исследователи подсчитывали количество таких дней за предыдущие пять лет для каждого участника.

Более высокие показатели при наибольшей жаре

По сравнению с людьми, у которых было не более 0,2 дня опасной жары в год, в группе с показателем от 7,2 дня в год и более показатель риска деменции был на 23% выше. При этом четкого постепенного роста показателя между всеми уровнями воздействия жары не зафиксировали.

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В наиболее социально уязвимых районах при самом высоком уровне жары прогнозируемый показатель риска был на 40% выше, а в менее уязвимых — на 11% выше, чем в группе с наименьшим воздействием жары. В местностях с меньшей оценочной распространенностью центрального кондиционирования этот показатель составлял 36%, тогда как в районах с более высокой распространенностью — 13%, по сравнению с группой с наименьшим воздействием.

Ограничения исследования

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает, что жара непосредственно вызывает деменцию. Воздействие температуры оценивали на уровне районов проживания, а не по фактическим условиям в домах или личному пребыванию людей на улице. Деменцию определяли по результатам опросов и когнитивных оценок, а не по клиническим диагнозам.

У ученых также не было данных о типах деменции и воздействии жары на протяжении жизни. Среди возможных механизмов они назвали снижение мозгового кровотока, воспаление, окислительный стресс, обезвоживание и нарушения сна, однако эти процессы непосредственно в данном исследовании не проверяли.

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