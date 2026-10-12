Исследование среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет в США связало наличие человека, к которому можно обратиться с серьезной проблемой, с более низкими показателями депрессии, суицидальных мыслей и планирования самоубийства среди молодежи ЛГБК+. О результатах работы исследователей Университета Тулейна сообщает News-Medical.

Различия в показателях депрессии

Среди подростков, идентифицирующих себя как лесбиянки или геи, депрессию в течение предыдущего года пережили, по оценке исследователей, 61% тех, у кого не было доверенного человека, к которому можно обратиться за помощью. Среди респондентов, имевших хотя бы одного такого человека, этот показатель составил 35%.

Разница была еще больше в отношении серьезных мыслей о самоубийстве: о них сообщили 66% лесбиянок и геев без доверенного человека и 27% тех, кто мог обратиться за поддержкой. Авторы также зафиксировали связь между возможностью поговорить с кем-то и более низкими показателями сообщений о плане самоубийства в течение последнего года.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

К кому обращаются подростки

Исследование основывалось на общенациональном опросе американских подростков. Ученые также проанализировали, к кому молодые люди готовы обратиться в случае серьезных проблем. Около восьми из десяти гетеросексуальных подростков указали, что обратились бы к одному из родителей. Среди геев, лесбиянок и бисексуальных подростков так ответили примерно шесть из десяти опрошенных.

Подростки ЛГБК+ чаще называли друзей, романтических партнеров и других взрослых источниками поддержки, а также чаще полагались сразу на нескольких людей. Ведущий автор работы, доцент Школы социальной работы Университета Тулейна Эван Крюгер, отметил, что такие подростки могут искать связь и поддержку вне дома, если не находят их в семье.

Публикация в научном журнале

Исследование Крюгера и Айзека Райта опубликовали 12 октября 2026 года в журнале JAMA Pediatrics. Авторы отметили, что друзья не всегда могут заменить постоянную поддержку взрослого, а школы, семьи и сообщества могут сыграть роль в том, чтобы подростки не оставались один на один с серьезными проблемами.

Читай нас в