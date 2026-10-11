Исследование с участием 4523 взрослых в возрасте от 51 года в США выявило связь между более высокой массой тела в начале наблюдения и более низким риском смерти среди людей, у которых впоследствии развилась деменция. О результатах, опубликованных в журнале Journal of Alzheimer's Disease, сообщает ScienceAlert.

Результаты наблюдения

В начале исследования у всех участников не было деменции, однако впоследствии у них развилось это заболевание. Их разделили на четыре группы по индексу массы тела: нормальная масса тела, избыточный вес, ожирение I степени и ожирение II–III степеней. Наблюдение продолжалось до 20 лет.

По сравнению с группой с нормальной массой тела риск смерти в течение периода исследования был на 16% ниже среди людей с избыточным весом. Для участников с ожирением I степени он был ниже на 27%, а с ожирением II–III степеней — на 22%.

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Что учли исследователи

Авторы анализа учли пол, уровень образования, расу и этническую принадлежность, статус курения и другие хронические заболевания. Они также проверили, не объясняется ли результат тем, что часть людей с нормальной массой тела ранее имела лишний вес, но похудела из-за ухудшения здоровья. После такой проверки выявленная связь сохранилась.

Ученые подчеркивают, что результаты не означают, будто людям с деменцией следует набирать вес. Исследование не устанавливает причинно-следственную связь. Одним из возможных объяснений авторы называют проблемы с питанием у людей с деменцией: они могут пропускать приемы пищи, забывать есть, терять аппетит или испытывать трудности с самостоятельным приемом пищи. Дополнительные запасы жировой или мышечной ткани потенциально могут быть важны в таких условиях.

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