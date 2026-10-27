Препринт исследования с участием 5598 взрослых в США выявил, что употребление алкоголя было наиболее тесно связано с изменениями разнообразия и состава бактерий в полости рта среди всех проанализированных напитков. Как сообщает News-Medical, ученые объединили данные трех крупных американских когорт: Agricultural Health Study, NIH-AARP Diet and Health Study и исследования скрининга онкологических заболеваний PLCO.

Алкоголь и бактериальное разнообразие

Участники сообщали о привычном потреблении напитков в течение предыдущих 12 месяцев. Исследователи анализировали связи между потреблением кофе, чая, пива, вина, крепкого алкоголя, сладких и искусственно подслащенных напитков, а также 100-процентного фруктового сока и микробиомом полости рта. Для этого они использовали образцы полоскания рта и секвенирование 16S рРНК.

У людей с самым высоким уровнем потребления алкоголя выявили примерно на 10 больше ампликонных вариантов последовательностей — показателя бактериального богатства — чем у тех, кто не употреблял алкоголь. Наибольшую оцененную связь с этим показателем зафиксировали для крепкого алкоголя: примерно на 15 вариантов больше по сравнению с непьющими. Для пива и вина этот показатель составил около семи дополнительных вариантов.

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Связи с отдельными бактериями

Алкогольные напитки составили 25 из 28 статистически значимых связей на уровне бактериальных родов среди шести общих категорий напитков. Более высокое потребление алкоголя было связано с большей оцененной модельной частотой родов Megasphaera и Peptostreptococcus, которые ранее ассоциировались с плохим состоянием полости рта. В то же время в группе с самым высоким потреблением алкоголя ожидаемая численность рода Lautropia была на 23% ниже, также наблюдалась более низкая относительная численность Streptococcus.

Кофе имел лишь три статистически значимые связи с отдельными бактериальными родами, в частности с более высокой относительной численностью Atopobium. Для чая, сладких и искусственно подслащенных напитков, а также фруктового сока после поправки на множественные сравнения значимых связей не выявили.

Авторы подчеркнули, что это перекрестный анализ, поэтому он не доказывает, что алкоголь вызывает изменения микробиома или влияет на риск заболеваний. Исследование также не оценивало, был ли у участников пародонтит, а данные о питании основывались на самоотчетах. На результаты потенциально могли влиять неучтенные факторы, включая гигиену полости рта и применение лекарств.

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