Исследование с участием 5336 человек в Буркина-Фасо, Кении, Мозамбике и ЮАР показало: по оценке исследователей, без пережитых наводнений проблем с психическим здоровьем в выборке было бы на 25% меньше. К такому выводу пришли после сравнения участников, переживших наводнения, с людьми без такого опыта, сообщает TimesLIVE.

Тревога, депрессия и симптомы ПТСР

В совокупных данных из четырех стран признаки тяжелой тревоги выявили у одного из 12 участников, переживших наводнение. Симптомы, указывающие на депрессию, зафиксировали у одного из восьми, а примерно у каждого пятого были признаки посттравматического стрессового расстройства.

Признаки ПТСР были самой распространенной проблемой психического здоровья среди людей, переживших наводнение, во всех четырех странах. В мозамбикской выборке такие симптомы были менее чем у 1% людей без опыта наводнения, однако среди пострадавших они встречались в 55 раз чаще. В Кении признаки ПТСР выявили более чем у четырех из десяти участников, переживших наводнение, против трех из десяти среди тех, кто не имел такого опыта.

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Молодежь и помощь после наводнений

В ЮАР доля проблем с психическим здоровьем, которые исследователи связали с наводнениями, была ближе к одной трети. Молодые участники после наводнений чаще имели признаки тревоги и более высокие уровни симптомов ПТСР, чем другие возрастные группы. В то же время показатели среди людей в контрольных группах, не переживших наводнения, были схожи с показателями старших участников.

Руководитель проекта, эпидемиолог AHRI Коллинз Ивуджи подчеркнул, что результаты не отражают ситуацию во всей Африке, однако дополняют данные о связи наводнений и психического здоровья в разных регионах континента. Эксперт в области психиатрии Васко Кумбе отметил, что после стихийных бедствий людям обычно предоставляют пищу, воду и одежду, однако психологические последствия часто не учитываются ни при реагировании, ни при подготовке к катастрофам.

Среди мер, способных снизить риски, исследователи назвали раннее предупреждение о наводнениях, которое дает людям время подготовиться или временно покинуть опасную местность. Они также упомянули очистку дренажных систем, чтобы вода не затапливала дома и дороги.

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