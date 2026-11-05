Исследователи UCLA Health пришли к выводу, что для женщин после двусторонней мастэктомии для лечения протоковой карциномы in situ (DCIS) регулярная маммография и другие визуализационные обследования при отсутствии симптомов могут приносить ограниченную пользу. Как сообщает News-Medical, большинство рецидивов в исследовании выявили после появления у пациенток симптомов или изменений, замеченных врачами, а не во время планового скрининга.

Данные 90 пациенток

Команда проанализировала медицинские записи 90 пациенток, которым провели двустороннюю мастэктомию из-за DCIS в 2017–2019 годах. Медиана последующего наблюдения составила почти шесть лет. DCIS — неинвазивная форма рака молочной железы, при которой аномальные клетки развиваются в молочных протоках, но не распространяются на прилегающие ткани.

Половина участниц после операции продолжала проходить визуализационные обследования молочных желез — маммографию, ультразвуковое исследование или МРТ. Всего им провели 154 таких обследования. Двенадцать из них привели к биопсиям у девяти пациенток: результаты восьми биопсий были доброкачественными, а еще четыре выявили рецидивы рака.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Один рецидив выявили во время скрининга

Из четырех рецидивов лишь один выявили благодаря рутинному обследованию у пациентки без симптомов. Еще три случая диагностировали после появления уплотнений, отека, боли в молочной железе или других настораживающих изменений, замеченных врачами, что стало основанием для диагностической визуализации.

Авторы не выявили устойчивой связи между назначением визуализации и возрастом, генетическим риском, размером опухоли или типом реконструкции молочной железы. По их мнению, решения о скрининге могут различаться в зависимости от врача и не всегда основываться на индивидуальных факторах риска.

Исследователи подчеркнули, что выводы не означают отказа от дальнейшего медицинского наблюдения. Они отметили важность регулярных клинических осмотров и быстрой оценки новых уплотнений, изменений кожи, отека или других симптомов. Визуализация также может быть необходима для оценки имплантов после реконструкции, что отличается от скрининга на рецидив. Из-за небольшой выборки и данных одного медицинского центра авторы указали на необходимость более крупных исследований, в том числе среди пациенток с более высоким риском рецидива.

Читай нас в