Исследователи из Университетского колледжа Лондона в Англии, Великобритания, установили, что наиболее существенные изменения уровня HbA1c и массы тела после начала лечения антипсихотиками происходят в течение первых 90 дней. Как сообщает News-Medical, работа опубликована в журнале The Lancet Psychiatry.

Данные почти 97 тысяч человек

Учёные проанализировали анонимизированные записи врачей первичного звена Национальной службы здравоохранения Англии о почти 97 тысячах взрослых в возрасте от 18 до 59 лет с тяжёлыми психическими расстройствами. Все они начали принимать один из четырёх антипсихотиков второго поколения — оланзапин, кветиапин, рисперидон или арипипразол — в период с 2000 по 2023 год.

Исследователи сравнили данные за два года до начала терапии и два года после него. В первые 90 дней после начала лечения HbA1c — показатель среднего уровня сахара в крови — рос примерно в 14 раз быстрее, чем до терапии. Масса тела в этот период увеличивалась примерно в девять раз быстрее.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Вес не всегда отражает изменения HbA1c

Авторы отметили, что изменения массы тела и HbA1c не всегда происходили одновременно. По их мнению, контроль только веса может не выявить важных метаболических изменений. Первый автор работы Хуан Карлос Базо-Альварес отметил, что медицинским работникам следует проверять вес и уровень сахара в крови до начала лечения, а также в первые месяцы после него.

Наибольшие ранние изменения обоих показателей зафиксировали среди пациентов, принимавших оланзапин: в первые 90 дней HbA1c рос примерно в 50 раз быстрее, а масса тела — в 10 раз быстрее, чем до начала терапии. Среди людей с преддиабетом на старте лечения 19% развили диабет 2 типа в течение двух лет, тогда как среди людей с нормальным уровнем сахара этот показатель составил 3%.

У женщин в первые 90 дней темпы роста HbA1c были примерно в 24 раза выше, а массы тела — в 12 раз выше по сравнению с периодом до терапии. У мужчин соответствующие показатели составляли примерно 10 раз как для HbA1c, так и для массы тела. Исследование основывалось на уже имеющихся медицинских записях, поэтому авторы не могли учесть все факторы, в частности питание, физическую активность или другие лекарства.

Читай нас в