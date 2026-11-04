Исследование в Китае с участием 26 836 мужчин, обратившихся для оценки фертильности, выявило связь между ношением тесного белья и худшими показателями спермы. Участники, которые чаще всего носили облегающее белье, имели более высокую вероятность меньшего объема эякулята, более низкой подвижности сперматозоидов, меньшей доли клеток нормальной формы и большей доли сперматозоидов с поврежденной ДНК.

Как сообщает ScienceAlert, ученые сравнили данные 21 221 мужчины, преимущественно носившего свободное белье, с данными 5 615 участников, выбиравших тесные модели, в том числе плавки, стринги или облегающие боксеры. Медианный возраст участников составил 30 лет. Результаты опубликовали в Asian Journal of Andrology.

Какие показатели отличались

После учета других факторов здоровья ношение тесного белья связали с повышением на 18% вероятности меньшего объема эякулята. Также в этой группе зафиксировали на 12% более высокую вероятность меньшего количества подвижных сперматозоидов, на 48% — меньшей доли сперматозоидов нормальной формы и на 108% — большей доли клеток с фрагментацией ДНК.

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Повышенный уровень фрагментации ДНК сперматозоидов выявили у 10,7% мужчин, носивших тесное белье, против 5,8% среди тех, кто носил свободное. В дополнительном анализе авторы также сообщили о более высокой распространенности эректильной дисфункции и преждевременной эякуляции в группе тесного белья.

Ограничения исследования

Исследование носит наблюдательный характер, поэтому не доказывает, что именно тесное белье вызывает ухудшение качества спермы или что переход на свободные модели повысит вероятность зачатия. Авторы предполагают, что возможным объяснением может быть тепловая нагрузка на мошонку: сперматозоиды оптимально развиваются при температуре на 2–3 °C ниже температуры тела, а тесное белье может повышать температуру в этой области до 1 °C.

В то же время все участники обратились для оценки фертильности, поэтому результаты нельзя автоматически распространять на общую популяцию. Другое исследование 2022 года с участием 3 041 пары в США и Канаде не выявило убедительной связи между вероятностью зачатия и факторами, повышающими температуру в области мошонки, включая ношение тесного белья.

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