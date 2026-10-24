Исследователи выявили 1260 генетических вариантов, связанных с пятью основными чертами личности: экстраверсией, доброжелательностью, добросовестностью, невротизмом и открытостью к опыту. Как сообщает News-Medical, результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Данные более миллиона участников

Авторы объединили данные 46 исследовательских групп. В зависимости от анализируемой черты выборка составляла от 611 тысяч до 1,14 миллиона человек. Из 1260 выявленных вариантов 824 расположены в участках генома, которые ранее не связывали с соответствующей чертой личности.

Исследователи отмечают, что результаты не свидетельствуют о существовании отдельного гена общительности или добросовестности. По их оценкам, на каждую из пяти черт независимо влияют более 16 тысяч распространенных генетических вариантов, каждый из которых имеет небольшой эффект.

Генетика объясняет лишь часть различий

В первичном анализе распространенные генетические варианты объясняли примерно от 5% до 9% различий в измеренных чертах личности. В то же время на формирование личности влияет и окружающая среда, поэтому генетические данные не определяют ее заранее.

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Связи между генетическими вариантами и чертами в целом были схожими в разных возрастных группах, западных регионах, типах тестов личности, а также при самооценке участников и оценке близких им людей. Меньшая последовательность результатов была зафиксирована для доброжелательности.

Связь с поведением и здоровьем

Ученые также выявили генетические пересечения между чертами личности, поведением и показателями здоровья, в частности психическими расстройствами, употреблением психоактивных веществ и физической активностью. Генетические профили, связанные с невротизмом, ассоциировались с более высоким риском изучавшихся психиатрических состояний. Добросовестность, в свою очередь, имела генетические связи с меньшим употреблением психоактивных веществ и более частыми физическими упражнениями.

Авторы подчеркнули, что это групповые ассоциации, которые не позволяют точно предсказывать будущее поведение конкретного человека. Для проверки того, насколько эти закономерности применимы к разным популяциям, необходимы более масштабные исследования с участием людей с более широким спектром происхождения и культурных сред.

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