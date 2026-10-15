Международное исследование Университета Квинсленда показало, что в рекомендациях по диагностике и лечению эндометриоза недостаточно представлены подростки, гендерно-разнообразные люди и люди с опытом жизни с этим заболеванием. Как сообщает News-Medical, ученые проанализировали документы из 47 стран, в том числе 19 рекомендаций, опубликованных не на английском языке.

Участие пациентов в разработке рекомендаций

В исследовании приняли участие специалисты Всемирной организации здравоохранения, члены руководящего совета Всемирного общества эндометриоза и представители пациентских групп. По словам профессора Гиты Мишры из Австралийского исследовательского центра здоровья женщин и девочек Университета Квинсленда, 70% рассмотренных рекомендаций не были сформированы с учетом опыта людей, живущих с эндометриозом.

Исследователи также зафиксировали значительные различия между странами в рекомендациях по диагностике, лечению, помощи по вопросам фертильности и немедикаментозному ведению эндометриоза. Большинство рекомендаций происходит из стран с высоким уровнем дохода, прежде всего из Европы. Авторы назвали особенно заметными пробелы в странах Африки и Восточного Средиземноморья.

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Подростки и первичная медицинская помощь

Четверть проанализированных рекомендаций разрабатывалась без участия подростков, хотя симптомы и задержки с диагностикой часто начинаются именно в подростковом возрасте. Лишь каждая пятая рекомендация прямо упоминает гендерно-разнообразных людей.

Эндометриоз — это заболевание, при котором ткань, подобная внутренней оболочке матки, развивается за ее пределами. Окончательного излечения этого состояния не существует; согласно приведенным в материале оценкам, оно затрагивает около 10% женщин репродуктивного возраста в мире, или примерно 190 миллионов человек.

Доктор Дередже Гете из Школы общественного здравоохранения Университета Квинсленда отметил, что все международные рекомендации готовились с участием гинекологов, однако менее половины из них учитывали мнение врачей общей практики. Исследователи планируют работать с ВОЗ над созданием стандартизированных глобальных рекомендаций по эндометриозу.

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