В Нидерландах и Норвегии исследователи обнаружили, что среди женщин с семейной гиперхолестеринемией преэклампсию фиксировали чаще, чем в контрольной группе: 11% против 7%. Речь идет о наблюдательном исследовании, результаты которого опубликовало издание News-Medical со ссылкой на публикацию в European Journal of Preventive Cardiology.

Сравнили более 1 400 женщин

Ученые сравнили данные 484 женщин с семейной гиперхолестеринемией и 968 участниц контрольной группы в возрасте от 40 лет. Женщин с этим состоянием сопоставляли с контрольной группой в соотношении один к двум по возрасту, статусу курения, индексу массы тела и этнической принадлежности.

Участниц набирали в 2023–2025 годах, а информацию о репродуктивном здоровье и исходах беременностей получали через онлайн-опросы. Семейная гиперхолестеринемия — наследственное состояние, при котором уровень холестерина, в частности LDL-холестерина, остается высоким на протяжении всей жизни и существенно повышает риск сердечных заболеваний.

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Причинно-следственная связь не установлена

Преэклампсия характеризуется повышенным артериальным давлением во время беременности в сочетании с поражением органов. Она может приводить к осложнениям, в частности к замедлению роста плода и преждевременным родам.

Авторы подчеркнули, что результаты не означают, что у каждой женщины с семейной гиперхолестеринемией будет преэклампсия. По другим показателям репродуктивного здоровья и течения беременностей статистически значимых различий между группами не выявили; количество беременностей также было сопоставимым.

Поскольку исследование было наблюдательным, оно не позволяет утверждать, что семейная гиперхолестеринемия или высокий уровень LDL-холестерина вызывают преэклампсию. Исследователи считают, что женщинам с семейной гиперхолестеринемией, планирующим беременность, следует обсудить с медицинской командой сердечно-сосудистые риски, артериальное давление и ведение терапии для снижения уровня липидов. В то же время результаты преимущественно касаются женщин европейского происхождения, что ограничивает их применимость к другим группам населения.

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