Исследование указывает на возможный механизм, из-за которого люди с язвенным колитом могут испытывать боль в кишечнике даже при контролируемом воспалении и нормальных результатах колоноскопии. Как сообщает Live Science, результаты лабораторной работы были опубликованы 23 октября в журнале Science Immunology.

Жесткость тканей и болевые сигналы

Авторы исследования проанализировали данные секвенирования клеток кишечной ткани пациентов с язвенным колитом, а также мышиные модели заболевания. Они сосредоточились на резидентных иммунных клетках, которые постоянно находятся в стенке кишечника и контактируют с нервными окончаниями. При колите таких клеток было больше, а уровень белка Piezo1 в них был выше, чем в здоровой кишечной ткани.

Эксперименты на мышах показали, что кишечная ткань при колите была более жесткой и менее эластичной. Это наблюдали и в модели с видимым воспалением, и в модели, где его почти не было. В обоих случаях у животных фиксировали повышенную болевую чувствительность.

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Роль белка Piezo1

По мнению авторов, механическое воздействие на более жесткую ткань может активировать Piezo1 в мембране иммунных клеток. Через этот канал в клетку поступают ионы кальция, после чего белок NF-κB перемещается в ядро и запускает выработку фактора роста нервов NGF. NGF взаимодействует с расположенными рядом нейронами, воспринимающими боль.

Согласно результатам работы, нервные окончания могут становиться более плотными и сверхчувствительными, поэтому обычная активность кишечника способна вызывать боль. Когда исследователи химически отключали Piezo1 или удаляли соответствующий ген в иммунных клетках кишечника мышей, повышенная болевая чувствительность исчезала.

Независимый специалист отметил, что дальнейшие исследования должны проверить роль цитокинов и выяснить, происходит ли такая же цепочка реакций в человеческих клетках. Авторы также предупредили, что мышиные модели воспроизводили кратковременные симптомы и могут не полностью отражать хроническое течение болезни у людей. Команда планирует разработать препарат, который мог бы локально воздействовать на Piezo1 без подавления всей иммунной системы.

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