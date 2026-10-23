В США, на саммите STAT в Бостоне Дана Сенага рассказала об опыте своего мужа Бобби Сенаги, который участвовал в клиническом испытании препарата daraxonrasib для лечения рака поджелудочной железы. Как сообщает STAT News, Бобби был среди первых пациентов, получавших этот препарат.

Поиск лечения после химиотерапии

После того как рак Бобби Сенаги перестал реагировать на стандартную химиотерапию, семья начала искать возможность дальнейшего лечения. Сначала она отправилась в Калифорнию, затем — в Техас, а позже вернулась домой на Гавайи.

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Бобби Сенага умер 25 августа 2024 года на Гавайях. На саммите его жена рассказала, что означали для семьи дополнительные месяцы жизни.

Доступ к новому препарату

По оценке STAT News, одобрение daraxonrasib стало самым большим прогрессом за последние десятилетия в борьбе с раком поджелудочной железы, который сложно лечить. В то же время издание отмечает, что участие в клинических испытаниях и доступ к новым лекарствам могут требовать значительных ресурсов.

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