Исследователи в Великобритании выявили связь между предпочтением очень горячего чая или кофе и более высоким относительным риском плоскоклеточного рака пищевода. Анализ охватил данные 977 282 участников двух крупных британских когорт — Million Women Study и UK Biobank, сообщает ScienceAlert.

Риск зависел от температуры

Участников спрашивали, напитки какой температуры они обычно выбирают — очень горячие, горячие или теплые, а также сколько чашек чая и кофе они выпивают ежедневно. У людей, предпочитавших очень горячие напитки, относительный риск развития плоскоклеточного рака пищевода в период наблюдения был в 3,17 раза выше, чем у тех, кто пил теплые напитки, после учета частоты употребления.

По сравнению с теплыми напитками предпочтение горячих напитков было связано с ростом относительного риска на 69%. Связь была схожей как среди тех, кто преимущественно пил чай, так и среди любителей кофе. Добавление молока, данные о котором собирались в Million Women Study, существенно не меняло выявленную связь между температурой напитка и риском.

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Влияние количества напитков

Исследователи также зафиксировали связь между количеством горячих напитков и риском заболевания. У людей, выпивавших шесть или более горячих напитков в день, относительный риск плоскоклеточного рака пищевода был на 71% выше, чем у тех, кто выпивал менее шести горячих напитков, после учета температуры напитка.

Авторы подчеркивают, что это наблюдательное исследование не доказывает причинно-следственную связь. В то же время они предполагают, что снижение температуры напитков может уменьшить количество случаев заболевания. По их оценке, если люди, пьющие напитки очень горячими, перейдут на горячие напитки, это потенциально могло бы предотвратить 14% случаев плоскоклеточного рака пищевода в Великобритании — примерно 440 случаев в год.

Важным ограничением работы является то, что ученые не измеряли фактическую температуру напитков: участники лишь самостоятельно описывали их как очень горячие, горячие или теплые. Исследование опубликовано в International Journal of Cancer.

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