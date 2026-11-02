В рандомизированном исследовании NODULE-SHOCK у пациентов с кальцифицированными узлами в коронарных артериях сочетание ротационной атерэктомии и внутрисосудистой литотрипсии перед установкой стента обеспечило большую площадь раскрытия стента, чем применение только литотрипсии. Об этом сообщает News-Medical.

В исследовании приняли участие 120 пациентов с выраженно кальцифицированными коронарными артериями. Состояние кальциевых отложений оценивали с помощью оптической когерентной томографии — метода внутрисосудистой визуализации. Кальцифицированные узлы выявили у 66 участников: 33 из них получили комбинированную терапию, еще 33 — только внутрисосудистую литотрипсию.

Разница в площади стента

Средняя конечная площадь стента в группе комбинированного лечения составила 7,41 мм², тогда как в группе литотрипсии — 6,23 мм². Таким образом, показатель был примерно на 19% больше при применении двух методов. В этой группе стенты также имели более округлую и симметричную форму. Процедурный успех зафиксировали у 100% пациентов, получавших комбинированную терапию, против 97% в группе только литотрипсии.

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Ротационная атерэктомия предполагает обработку кальциевого узла небольшим вращающимся буром, а внутрисосудистая литотрипсия использует импульсы специального баллона для разрушения более глубоких кальциевых отложений. Такие узлы затрудняют полное раскрытие стента, а недостаточное расширение связывают с повторным сужением артерии, образованием тромбов и необходимостью повторных вмешательств.

Дополнительные импульсы не дали преимущества

Отдельно исследователи проанализировали 54 пациентов с тяжело кальцифицированными поражениями без кальцифицированных узлов. Все они получали внутрисосудистую литотрипсию: у 27 участников применили до 120 импульсов, еще 27 получили дозировку, определенную врачом, в среднем 75–80 импульсов.

В группе с максимальным количеством импульсов средний показатель составил 114, однако конечная площадь стента не отличалась: 5,50 мм² против 5,56 мм². В течение 30 дней в обеих когортах не зафиксировали смертей, инфарктов, повторных процедур на пролеченной артерии или тромбозов стента. Годовое наблюдение за участниками продолжается; авторы отметили, что для оценки долгосрочных клинических результатов необходимы более крупные рандомизированные исследования в нескольких центрах.

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